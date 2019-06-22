  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
البرازيل

بث مباشر.. مباراة البرازيل وبيرو

إثيوبيا

محاولة انقلاب في إثيوبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

عمر البشير

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

محمد حمدان دقلو

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

جاريد كوشنر

"كوشنر" يكشف ملامح جديدة عن "صفقة القرن"

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

آخر الأخبار

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

5 سنوات حبسًا لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج

#

وديًا.. الكاميرون يتعادل إيجابيًا مع مالي

#

فلسطين: مصر لم تعلن المشاركة بورشة البحرين

#

"حماس" تطالب الدول العربية بعدم المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر سترسل وفدًا مصري برئاسة نائب وزير المالية للمشاركة ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وأكد "حافظ"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن مشاركة مصر تأتي في إطار الاهتمام الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام

وأضاف حافظ أن المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الأردن يعلن مشاركته في ورشة البحرين حول صفقة القرن
» أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين
» 5 سنوات حبسًا لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج
» انتظام في معكسر المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد
» الحبس 3 سنوات لـ3 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في المنوفية
» المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط
» تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج
» إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الأسبوع المقبل
» إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف
» "عبور لاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها
» بعثة تجارية برازيلية تبدأ زيارة مصر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي