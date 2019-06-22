"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

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أعلنت الولايات المتحدة، السبت، رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لمبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، كاشفة أنه تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، في قطاع غزة والضفة والدول العربية المجاورة.

وفي بيان مصور على موقع البيت الأبيض، قالت الإدارة الأمريكية إن الخطة تشمل استثمارات ومشروعات بنى تحتية بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و 6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي".

وأشار البيان، إلى أنّ تلك الاستثمارات تستهدف بشكل رئيسي قطاعات "الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة".

كما أشار البيان إلى أنّ الصفقة ستدعم تحسين التعاون الفلسطيني مع مصر وإسرائيل والأردن "للحد من الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد".

وفي السياق، وصف البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس"، الخطة الاقتصادية لصفقة القرن بأنها "أكثر الجهود الدولية طموحا للشعب الفلسطيني حتى الآن".


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