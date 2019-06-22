محاولة انقلاب في إثيوبيا

22 يونيو 2019 - 08:35 م

أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية اليوم السبت أن محاولة انقلاب ضد رئيس ولاية أمهرة حصلت في البلاد لكنها فشلت.

ونقلت "رويترز" عن نيغوسو تيلهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء أبي أحمد قوله للتلفزيون الحكومي "إي بي سي" اليوم السبت: "كانت هناك محاولة انقلاب منظمة في بحر دار لكنها فشلت" في إشارة إلى العاصمة الإقليمية.

وتحدث سكان عن سماع دوي إطلاق نار في بحر دار على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالقتال مازالت غير واضحة.

وفي شهر مايو الماضي، وجه النائب العام الإثيوبي اتهامات إلى 26 مسؤولا بجهاز الأمن والمخابرات، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز جيتاشو أسفا، عقب إجراء تحقيقات كاملة.

وذكر مكتب النائب العام أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان والفساد المالي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح المكتب أن 22 من المسؤولين المشتبه بهم من بين الـ26 يقبعون في المعتقلات، بينما وجهت التهم إلى الأربعة الآخرين بمن فيهم رئيس الجهاز غيابيا.



