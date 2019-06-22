  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:21 م
بحث متقدم
البرازيل

بث مباشر.. مباراة البرازيل وبيرو

القبض على مسجل خطر لترويجه عملات مزيفة بالعجوزة

احذر: هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

محمود عزت

«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

أرشيفية

«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

حميدتي

المجلس العسكري السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

إثيوبيا

محاولة انقلاب في إثيوبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

«تيتي» يعلن تشكيل البرازيل أمام بيرو

الرياضة

البرازيل
البرازيل

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ثنائي ريال مدريد ونجم توتنهام خارج قائمة البرازيل

#

التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام مازيمبي الكونغولي

#

النجوم يعلن تشكيل مباراته أمام وادي دجلة

#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى

البرازيل

المصريون

بيرو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة تيتي، التشكيل الأساسى للسليساو لمواجهة بيرو، المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءا، على ملعب "أرينا كورينثيانز" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل البرازيل، كالتالى.

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: داني ألفيس ، تياجو سيلفا ، ماركينيوس ، فيليبي لويس

خط الوسط: كاسيميرو ، آرثر ، فيليب كوتينيو

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ، إيفرتون ، جابرييل خيسوس


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» موجة الحر تتسبب في حرائق ضخمة باليونان
» «إيجالو» يقود نيجيريا للفوز على بوروندي
» رسالة من الداخلية للجمهور المصري بعد افتتاح أمم الإفريقية
» انتحار طالبة بالثانوية العامة خوفًا من الفشل بقنا
» دعوى قضائية تطالب بإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين
» «كوليبالي»: الجزائر أقوى منافسينا في مجموعتنا
» الإثنين.. التعليم تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي
» رسميًا.. الأردن يعلن مشاركته في ورشة البحرين حول صفقة القرن
» أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين
» "البشير" يرد على قرار تسبب في عزله
» 5 سنوات حبسًا لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي