«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

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حسن علام- متابعات

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الامم الافريقية

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة للاعبي كرة القدم، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر.
وقال مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في نصيحته: "أيها اللاعب.. إن الآلاف بل الملايين يعتبرونك قدوة ومثلًا لهم، ويتعلقون بك، خصوصًا فئة الشباب، فكن خَلُوقًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ" أخرجه أحمد".

وأطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية على السوشيال ميديا تحت شعار "أخلاقك عنوانك".

ويوجه مركز الأزهر العالمي للفتوى، في هذه الحملة، بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، مجموعة من الرسائل التوعوية للاعبي ومشجعي كرة القدم.


وناشد المركز، لاعبي مصر الأبطال إلى بذل ما في وسعهم لإسعاد جماهير المصريين الذين يدعمونهم بقلوبهم وأرواحهم؛ حيث أن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا، وتجدد روح تحقيق الإنجازات والانتصارات عند المصريين كلٍّ في مجاله وفي تخصصه.


وأشار إلى أنه ينبغي على جموع المصريين إلى ضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة في تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم.


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