رئيس موزمبيق يزور القناطر الخيرية

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حسن علام- متابعات

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الرئيس السيسي

الرئيس الموزمبيقي

العلاقات المشتركة

زارفيليبى جاسينتو نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مساء اليوم السبت، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر التي تستغرق عدة أيام.

كان الرئيس الموزمبيقي قد التقى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين تناولت بحث العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما شارك رئيس موزمبيق في فعاليات منتدى الأعمال المصري الموزمبيقى، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

كما شهد "السيسي وفليبي "، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم حيث وقع سامح شكرى، وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسى، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي وقعها عن الجانب المصرى سامح شكرى، وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق، إيجين لوباشينكو


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