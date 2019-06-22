» الرئيس التونسي يغادر المستشفى إثر وعكة صحية

22 يونيو 2019 - 10:10 م

أعلن فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن الأخير غادر المستشفى العسكري، السبت، إثر دخوله جراء وعكة صحية.



ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.



وفي وقت سابق، أعلن المستشار الإعلامي دخول الرئيس المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، مساء الجمعة.

