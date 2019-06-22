سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب

22 يونيو 2019 - 10:50 م

قُتل ما لا يقل عن 5 مدنيين وجُرح أكثر من 23 آخرين، مساء السبت، في غارات جوية نفذها نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.



وأضاف مراسل الأناضول أن مقاتلات تابعة لنظام الأسد شنت مساء اليوم غارات جوية استهدفت مدن وقرى سراقب وكنصفرة وخان السبل ومعرزيتا بمحافظة إدلب.



وأشار المراسل إلى أن 5 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 23 آخرين نتيجة الغارات، وأن فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) تبذل جهودها في البحث والإنقاذ، في ظل وجود احتمالات بارتفاع عدد القتلى.



وبالتزامن مع ذلك، شنت طائرات حربية روسية غارات استهدفت قرى كفرزيتا واللطامنة وتل مليح التابعة لمحافظة حماة والمشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.



ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.



ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.



ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

