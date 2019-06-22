» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ

22 يونيو 2019 - 10:00 م

جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، تعهده بأن ما يعرف بـ«صفقة القرن» التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيقها، لا يمكن أن تمرّ، وأن الفلسطينيين سيُفشلونها.



وقال «عباس»، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» في مدينة رام الله، أن الفلسطينيين لن يحضروا «ورشة المنامة» الاقتصادية، لا بشكل فردي ولا على المستوى الرسمي.

