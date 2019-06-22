ترامب: سأكون أفضل صديق للإيرانيين حال هذا الأمر

اعتبر الرئيس الأمريكي، ?دونالد ترامب،? أن «?الاتفاق النووي? الفظيع الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما أنقذ ?إيران? وفتح الطريق أمامها لإنتاج السلاح النووي».



وكشف «ترامب» أن «واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي»، آملا ان «يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه»، مشددا على أن «العمل العسكري ضد إيران مازال خيارًا مطروحًا وسأكون أفضل صديق للإيرانيين إذا تخلوا عن البرنامج النووي».

وكشف «ترامب» أن «واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي»، آملا ان «يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه»، مشددا على أن «العمل العسكري ضد إيران مازال خيارًا مطروحًا وسأكون أفضل صديق للإيرانيين إذا تخلوا عن البرنامج النووي».