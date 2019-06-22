أزمة بين فنانة شهيرة ونقيب الممثلين بسبب "متلازمة داون"

أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن لديه خلفية عن الأزمة التى أثارتها الفنانة ياسمين صبرى، ودار بينهما مكالمة تليفونية، وضحت خلالها أنها لم تقصد التقليل من مصابى متلازمة داون، وأنها ليس لديها ملكة الكلام أو الرد، وأن الخطأ غير مقصود.
وتقدم "زكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بالاعتذار باسم فنانين مصر، وباسم الفنانة ياسمين صبرى، عما بدر منها من إساءة غير مقصودة، ومصابو متلازمة داون ملائكة، لا يمكن توجيه الإساءة إليهم، أو التقليل منهم.
وكانت ياسمين قد نشرت صورا لها عبر حسابها على "انستجرام" وهي تؤدي حركات "يوجا" بالغة الإتقان، وكتب كثيرون تعليقات متباينة تفاعلاً مع الصور إلا أن تعليقا واحدا دون غيره تسبب في موجة جدل، وقد كتب المتابع صاحب التعليق قائلاً: "قمت بهذه الحركة عندما كنت في السادسة من عمري". فما كان من ياسمين صبري إلا أن ردت: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"!