أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

23 يونيو 2019 - 01:10 ص

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يوجد أحد يزايد على وطنية الفنان محمد هنيدي، وأنه فوق مستوى الشبهات ولا يجب اختزال تاريخه في جملة أو تهنئة.



وأضاف "أشرف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الفنان محمد هنيدي عاشق لبلده، وشارك في تكريم أسر الشهداء وفى 30 يونيو.



ووجه رسالة لمنتقدى «هنيدي»، قائلا: «سيبوه في حاله».



وكان أيمن محفوظ المحامي وجه إنذارا للدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية جاء فيه بأن التغريدة التي أطلقها الفنان محمد هنيدي بعنوان "أبوتريكة بحبك?" أثارت ردود فعل غاضبة من شعب مصر.

