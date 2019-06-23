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أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

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أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

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محمد هنيدي
محمد هنيدي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يوجد أحد يزايد على وطنية الفنان محمد هنيدي، وأنه فوق مستوى الشبهات ولا يجب اختزال تاريخه في جملة أو تهنئة.
وأضاف "أشرف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الفنان محمد هنيدي عاشق لبلده، وشارك في تكريم أسر الشهداء وفى 30 يونيو.
ووجه رسالة لمنتقدى «هنيدي»، قائلا: «سيبوه في حاله».
وكان أيمن محفوظ المحامي وجه إنذارا للدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية جاء فيه بأن التغريدة التي أطلقها الفنان محمد هنيدي بعنوان "أبوتريكة بحبك?" أثارت ردود فعل غاضبة من شعب مصر.
وقال محفوظ في إنذاره إنه حرصا على الصالح العام وجب التحقيق مع الفنان هنيدي الذي خلط ما بين أبوتريكة اللاعب وأبو تريكة الإرهابي دون سوء قصد، ولكن يجب إحالته للتحقيق بمعرفة النقابة لتوضيح ذلك، وأن تجميل الإرهاب والتعاطف معه ليس في صالح مصر.


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