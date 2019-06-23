  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:27 ص
بحث متقدم
الدولار

نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

عمرو أديب

أديب يفجر مفاجآت مدوية عن "صفقة القرن"

أبو تريكة

صاحب دعوة خلع الحجاب: أبو تريكة المغرور رفض السلام عليّ

محمد هنيدي

أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

الفنان أشرف زكي

أزمة بين فنانة شهيرة ونقيب الممثلين بسبب "متلازمة داون"

عمرو أديب

"أديب": هذا ما قاله العالم عن افتتاح بطولة الأمم

القبض على مسجل خطر لترويجه عملات مزيفة بالعجوزة

احذر: هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

محمود عزت

«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

أرشيفية

«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة

الصفحة الأخيرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

خطأ إملائي فادح يعرض "ترامب" لموجة سخرية قاسية

#

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد الكشف عن مرضها الخطير

#

فنانة شهيرة من داخل المستشفى: "ادعولى"

#

شاهد.. أول ظهور لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

هيفاء وهبي

تحدثت زينب فياض - ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي - عن والدتها ، وذلك لأول مرة منذ سنوات بسبب القطيعة بينهما .

وقالت "زينب" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : " "لو كان أبي هو قلبي، فإن ‏أمي هي نبض قلبي، انتهى".‏

جدير بالذكر أن "هيفاء" تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى نقلها للمستشفى ، ما جعل شقيقتها "رولا يموت" تقرر التصالح معها بعد سنوات من القطيعة بينهما .

وكانت "زينب" تتجنب الحديث عن والدتها وإن كانت نشرت لومًا في عيد الأم الماضي للأمهات المقصرات في حق أبنائهن ، كما كانت هيفاء تتجنب تماما الحديث عن ابنتها في وسائل الإعلام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تكشف: هذه علاقتي بنجم الزمالك
» إياد نصار: لهذه الأسباب لا أحب إظهار زوجتي في الإعلام
» أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة
» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام
» زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف حقيقة وفاته
» محمد رمضان يطرح «كليب» جديد بمناسبة كأس الأمم
» هذا ما قاله "السيسي" عن شباب مصر بأمم إفريقيا
» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ
» واشنطن بوست": أمريكا شنت هجمات إلكترونية على إيران
» "البشير" يرد على قرار تسبب في عزله
» البرازيل تكتسح بيرو بخماسية وتتأهل لربع نهائي "كوبا أمريكا"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي