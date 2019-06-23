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بعد انتقاد فستانها العاري .. فنانة شهيرة: الاحترام مش باللبس

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زينة
زينة

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زينة

ردت الفنانة زينة على انتقاد وجهته لها إحدى متابعتها على موقع "انستجرام" بشأن فستانها.

ونشرت "زينة" صورة لفستان بدا عاريا لإحدى متابعتها لترد على زينة قائلة: ""الفستان عريان أوي، مش محتاجة تلبسي كده ولا تعملي كده.. في ناس بتحبك وانتي بنت عادية إنما السكة بتاعة اللبس المفتوح مش بتجيب حب ناس، يمكن تجيب حاجات تانية، إنما أكيد مش حب حقيقي ولا احترام".

لترد زينة قائلة: ""أنا كنت راجعة من فرح صاحبتي ومش محتاجه أعمل أي حاجة علشان الناس تحبني، الاحترام مالوش علاقة بلبس أيه وأنا بحترم الجميع والجميع بيحترمني".

استطردت: "أنا مش بلبس كده في حياتي وأطلع للناس بلبس تاني، دي أنا، وعمري مالبست حاجه مستفزة لأني مش كده أصلا ومش علشان الناس علي فكرة.. ركزي في الفستان هاتلاقيه عادي أو بالنسبة لي عادي، ورديت عليكي علشان احترمت تعليقك وحبيت أفهمك وجهة نظري".

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