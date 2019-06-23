"أجيرى" يعالج أخطاء الفراعنة بمران المنتخب

23 يونيو 2019 - 09:33 ص

يواصل المنتخب الوطنى تدريباته على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الكونغو الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم.

ويعمل "أجيري" المدير الفنى على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة زيمبابوي خاصة التمركز الدفاعى فى خط الدفاع والأطراف، فضلاً عن الفردية فى الأداء.

وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي فى مباراته الأولى بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.