رئيس "فيفا" يشكر السيسي على كرم الضيافة

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علي جمعة

عيد الفطر

وجه السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحية خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير.

وأضاف "إنفانتينو"، سعدت بالتواجد بالقاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا: حضارة مصر ملهمة للبشرية.

وتابع ملعب القاهرة يمتلك سحرًا خاصًا،  وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية".  


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