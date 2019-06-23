ضاحي خلفان: أعرف هذا الأمر عن قطر منذ 15 عامًا

فجر ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي السابق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عدة مفاجآت مدوية عن دولة قطر، قبل 15 عامًا، موضحًا أنها أكبر مهدد للأمن القومي العربي، وفق قوله.

وكتب "خلفان" في سلسلة من التغريدات، قائًلا:"تلقيت تقريرا قبل خمسة عشر عاما.. يوم أن كانت الدوحة كلها برجين وشوية مساكن شعبية..التقرير قدمه اثنان من الأساتذة الدكاترة آنذاك جاء فيه أن قطر ستعطى في المنطقة دورًا أكبر من حجمها..وفعلاً بعد ذلك قامت قطر بأدوار مهمة تبين بعد البحث والتحري أن الدور الوظيفي لها The dirty business".

وتابع "خلفان" في تغريدة أخرى، و"لا تزال قطر أكبر مهدد للأمن القومي العربي.. أقولها وأنا على يقين أننا لا نتحامل عليها ولكن نذكر معلومات أمنية بحتة".

وأضاف: "على دول الخليج العربي أن تنتبه إلى دور قطر الرامي إلى خلق بلبلة في الساحة العربية والخليجية بالذات.. نظام الحمدين إحدى الكوارث السياسية التي ألمت بالمنطقة وهو صناعة أمريكية بامتياز".

وتفاعل بعض رواد التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم:" قطر ولاية أمريكية"، بينما قال آخر: "أمريكا من الأكيد لها مصلحة في كل ما يحصل في الشرق الأوسط وهو أسلوب عصابة الكابوي أين ماحلو نشرو فيها الفوضى والحروب القبلية الأمريكية كلنا يعلم ماهي أمريكا لذا على العرب أخذ الحيطة والحذر والأخذ بالاعتبار أمريكا يهمها المال سواء بالفوضى أو بالقوة لذا على العرب الانتباه من المقبل".