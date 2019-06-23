» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا

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الكلب

استقبل منتخب الأرجنتين للسيدات، استقبالا حارا من قبل المئات المشجعين الذين توافدوا على مطار إيزيزا الدولي، للاحتفال بعودة اللاعبات إلى بلادهن على خروجهن المبكر من دور المجموعات في مونديال فرنسا.

وقالت إستيفانيا بانيني قائدة المنتخب، إنها سعيدة للغاية بهذا الاستقبال المفاجئ من جانب الجماهير.

وأضافت: "نشعر بدعم الجميع وهذا هو المهم، في كأس العالم أظهرنا الأرجنتين والمرأة الأرجنتينية، أتمنى أن تتفهم البلاد ذلك، وتواصل دعمنا بعد هذا الكفاح لتطوير الكرة النسائية".

وأوضحت المدافعة ألدانا كوميتي: "التعادل مع أسكتلندا في آخر مباريات المجموعة، حرم الجمهور الأرجنتيني من رؤية منتخبهم في دور الـ16".

وتابعت: "من الجيد أن يدرك الجميع الجهود التي بذلناها، ولكن في المباراة الأخيرة ضد اسكتلندا، كان علينا المخاطرة في الهجوم".


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