» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

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متابعات حنان حمدتو

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فى مشهد عبر عن الإنسانية بكامل معانيها ، أنقذ كلب  من على إحدى الشواطئ  الساحلية، طفلة من الغرق المحقق فى مياه البحر.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو لتلك المشهد الإنسانى، وحاول الكلب إنقاذ الطفلة فقام بشدها من ملابسها بأسنانه حتى أرجعها مرة أخرى إلى أرض اليابس المتواجدة أمام هذا  الشاطئ".

وتفاعل رواد "تويتر"، فقال على  السهلى: "ليت بعض الناس ينقلب كلب وتكون عنده هذه العاطفة يأخوي العزيز"

وأضاف سيف سعدى "لا لا.. لا أوافقك على هذا الكلام يا أخي الفاضل الإنسان مكرّم عند ربه ولا يجوز لنا إلا أن ندعي للبعض بالهداية.. يا طويل العمر".

وتابع  حسن راشد "حتى الكلب أوفى من بعض البشر"



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