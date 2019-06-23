ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

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متابعات حنان حمدتو

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يلغ الأمر بضرب إيران، لكنه أوقفه فقط في هذه المرحلة.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه عبر "تويتر": "لم أتراجع عن ضرب إيران، كما يقولون بشكل غير صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ فقط في هذه المرحلة".

وكان ترامب قد أعلن الجمعة أن واشنطن كانت مستعدة لضرب إيران الخميس، لكنه رفض ذلك بسبب احتمال وقوع ضحايا كثر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يأمل في تجنب الحرب مع إيران.

وتصاعد التوتر بين البلدين، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بأن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.


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