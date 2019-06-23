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وزير الدفاع السابق يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

الغزوالي
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متابعات - أمينة عبد العال

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انتخابات

موريتانيا

الغزوالي

كشفت النتائج الأولية عن أن مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ولد الغزواني حصل على نسبة 50.72%

وأشارت لجنة الانتخابات، اليوم الأحد، إلى حصول مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ولد الغزواني على نسبة 50.72% مع فرز أكثر من نصف الأصوات.

وتعتبر هذه النتائج جزئية حيث يتواصل فرز أصوات الناخبين في نحو 2800 مكتب تصويت من أصل 3861 مكتبا.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.
من جانبه  أعلن ولد الشيخ الغزواني، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ما تبقى من الأصوات لن يكون لها أي تأثير على النتائج.


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