  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
البشير

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

الدكتور سعد الدين الهلالى

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

ابى

رئيس وزراء إثيوبيا: سيطرنا على محاولة الانقلاب

جمال ريان

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الإعلامي أحمد موسى

سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

ترامب

ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

ضاحي خلفان تميم

ضاحي خلفان: أعرف هذا الأمر عن قطر منذ 15 عامًا

الغزوالي

وزير الدفاع السابق يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

بحلوان..

عامل يشعل النار فى شقة آخر بسبب خلافات مالية

قضايا وحوادث

اختناق طفلة في حريق شقة سكنية بالغردقة
اختناق طفلة في حريق شقة سكنية بالغردقة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

شاب يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة.. ويهددها بهذا الأمر

#

بسبب خلافات مالية.. بائع ملابس ينهي حياة آخر في بولاق الدكرور

#

حبس المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بالهرم

#

زوج يقتل موظفًا تزوج زوجته بعقد عرفى

حريق

الحماية المدنية

خلافات بين عائلتين

حريق فى شقة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل لقيامه بإضرام النيران بشقة آخر بحلوان عمدًا لوجود خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة حلوان من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك الشقة إتهم عامل- سن 31 - مقيم بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ ما أدى إلى نشوب الحريق وحدوث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تستدرج عاملا لشقتها.. النهاية صادمة
» الإمارات تضع الحل النهائى للتوترات بمنطقة الخليج
» مناورة خطيرة بسماء لندن.. السبب صادم
» اعتداء دموى على حفل زفاف
» توقعات بطلاق ميجان ماركل والأمير هاري.. الأسباب صادمة
» القبض على خلية داعشية
» لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران
» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير
» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية
» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا
» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي