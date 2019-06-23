  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
رسائل من الحرب العالمية الأولي

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

ارشيف

"وول ستريت جورنال" تكشف مفاجأة عن قيمة الجنيه المصري

البشير

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

الدكتور سعد الدين الهلالى

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

ابى

رئيس وزراء إثيوبيا: سيطرنا على محاولة الانقلاب

جمال ريان

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الإعلامي أحمد موسى

سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

ترامب

ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

الحياة السياسية

البشير
البشير

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

#

"البشير" يدلى باعترافات خطيرة عن قتل المتظاهرين

#

مفاجأة فى التهم الموجهة للبشير

#

مفاجآت مثيرة عن أموال البشير المصادرة

أقدمت هيئة الدفاع عن البشير على خطوة جديدة بخصوص محاكمته.

وقررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تقديم استئنافها ضد التهم التي وجهتها له النيابة والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي وبالثراء الحرام، اليوم الأحد.

وبينت هيئة الدفاع أن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول، وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعًا واحدًا للاستئناف، قاطعة بأن البشير لا يواجه أي اتهام في أي بلاغ آخر، عدا ما تم إخطاره به. وذلك بحسب صحيفة "أخبار السودان".

وكانت النيابة قد استدعت عمر البشير الأحد الماضي من سجن كوبر، وواجهته بالتهم الموجهة ضده، إثر بلاغ تقدم به المجلس العسكري، عقب العثور على أموال بعملات مختلفة داخل منزله ببيت الضيافة، عقب الإطاحة به في 11 أبريل الماضي.

وقال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيقومون بإيداع مذكرة الاستئناف (الأحد) باعتبار أن (السبت) عطلة، مبيناً أنهم يرون أن البيانات التي استندت عليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن النيابة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام.

وأشار المصدر إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء الحرام، باعتبار أن المال قد عاد للخزينة العامة ولم يتم التصرف فيه، كما أن من حق رئيس الجمهورية الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.

وبين المصدر، أن هيئة الدفاع لا تزال تستقطب العديد من كبار المحامين والخبراء القانونيين، مشيراً إلى طلبات تلقوها من عدد منهم للانضمام للهيئة التي تدافع عن الرئيس المخلوع.

ونفى المصدر أن تكون هناك اتهامات أخرى قد وجهت للبشير، فيما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر، موضحاً أنهم لا يتعاملون إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة.

وأفاد المصدر بأن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان، باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها، مشيراً إلى أن إحالة مجلس الأمن القضية لها كان خطأً لم يستطع أن يكرره مع أي دولة أخرى، قاطعاً بأنهم يعرفون كيف يتعاملون مع لائحة البلاغات الموجهة ضد البشير، بواسطة المحكمة الجنائية حال استجلابها لتوجيهها من الداخل، وقال "حينها سيكون لكل حدث حديث".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تستدرج عاملا لشقتها.. النهاية صادمة
» الإمارات تضع الحل النهائى للتوترات بمنطقة الخليج
» مناورة خطيرة بسماء لندن.. السبب صادم
» اعتداء دموى على حفل زفاف
» توقعات بطلاق ميجان ماركل والأمير هاري.. الأسباب صادمة
» القبض على خلية داعشية
» لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران
» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير
» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية
» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا
» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي