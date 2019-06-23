رئيس وزراء إثيوبيا: سيطرنا على محاولة الانقلاب

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إثيوبيا

أبي أحمد

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.

وحسب "رويترز" ذكر التليفزيون الإثيوبي اليوم الأحد أن رئيس أركان الجيش الجنرال سيري مكونن وثلاثة على الأقل من كبار المسئولين قتلوا خلال محاولة جنرال بالجيش الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره قتلا.

وأضافت أن الجنرال أسامنيو تسيجي رئيس جهاز الأمن بالولاية هو مدبر محاولة الانقلاب.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد ضغوطا متزايدة من رجال ذوي نفوذ في الولايات ومن بينها أمهرة.

وقال مسئول في العاصمة أديس أبابا لـ"رويترز" إن إطلاق النار وقع بينما كان مسئولون اتحاديون مجتمعين برئيس الولاية، وهو حليف لأبي، لمناقشة سبل التصدي لقيام أسامنيو بتجنيد ميليشيات عرقية على الملأ.

وكان أسامنيو قد توجه بالحديث إلى أبناء العرق الأمهري، أحد أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا، في فيديو انتشر على "فيسبوك" قبل أسبوع ونصحهم بتسليح أنفسهم.

وتكافح البلاد التي تعيش فيها مئة مليون نسمة لاحتواء أعمال عنف عرقية واسعة النطاق تسببت في نزوح حوالي 2.4 مليون شخص.

وظهر أبي على شاشة التليفزيون الرسمي مرتديا الزي العسكري في ساعة متأخرة الليلة الماضية وأعلن عن محاولة انقلاب في مدينة بحر دار عاصمة ولاية أمهرة في وقت سابق أمس مضيفًا أن رئيس الأركان الإثيوبي من بين الضحايا.

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