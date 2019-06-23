» مناورة خطيرة بسماء لندن.. السبب صادم

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في حادثة غريبة من نوعها، اعتقلت السلطات البريطانية راكبة أو مسافرة "مزعجة للغاية"، دفعت طاقم طائرة إلى الاستغاثة بسلاح الجو الملكي أثناء رحلة جوية.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مقاتلتين من سلاح الجو الملكي تسببا في خرق حاجز الصوت شمال شرقي منطقة لندن الكبرى، أثناء مرافقة طائرة ركاب مدنية، أبلغ طاقمها عن المسافرة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا، بعد "هجوم" لم تعرف تفاصيله بعد، على متن رحلة جوية، الأمر الذي استدعى تحرك المقاتلتين لمرافقة الطائرة أثناء العودة إلى مطار لندن ستانستد.

وذكرت خطوط طيران "جيت 2" البريطانية أنه بسبب "مسافرة مزعجة للغاية" على متن رحلة من ستانستد إلى مدينة دالامان في تركيا، أمس السبت، أُجبرت الطائرة للعودة إلى مطار لندن.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس الإنجليزية إن السلطات اعتقلت الراكبة للاشتباه في هجوم، وتعريض طائرة للخطر.

وتسببت المقاتلتان، وهما من طراز تايفون، في اختراق حاجز الصوت في شمال شرق منطقة لندن الكبرى، أثناء تحليقهما لاعتراض الطائرة ومرافقتها مرة أخرى إلى ستانستد، مما دفع السكان إلى الاتصال بالطوارئ.

ونقلت "جارديان" عن رجل وصفه للضجيج الصوتي، وكأنه "انفجار كبير فجر نافذتي تقريبا".

وغردت الشرطة، قائلة: "عدد كبير من الاتصالات بالطوارئ بشأن انفجار قوي. لقد قمنا بالتنسيق مع شرطة إسيكس التي أكدت أن ما حدث اختراق لحاجز الصوت من طائرة عابرة".

وقالت متحدثة باسم خطوط طيران "جيت 2": "نحن على علم بحادث يتعلق براكبة مزعجة للغاية على متن رحلة من ستانستد إلى دالامان. لقد عادت الطائرة بأمان ونحن على اتصال بالسلطات المعنية لدعم تحقيقاتها. نحن نعمل بجد لضمان وصول المسافرين الباقين إلى وجهتهم في أقرب وقت ممكن".

وأضافت متحدثة باسم شرطة إسيكس: "علمنا بوجود مسافرة مزعجة على متن طائرة متجهة إلى ستانستد هذا المساء، السبت 22 حزيران".

وتابعت: "هناك احتمال أن يكون السكان في مكان قريب قد سمعوا صوتا صاخبا، مرتبطا في الغالب باختراق حاجز الصوت، لأن طائرتين مقاتلتين (من طراز تايفون) انحدرتا إلى المجال الجوي بستانستد".

وأشارت إلى حضور الضباط، واعتقال امرأة تبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في وقوع هجوم، وتعريض طائرة للخطر.


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