موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

محمد عبد الحارس
تستكمل اليوم منافسات كأس الأمم الأفريقية، في يومها الثالث، وأنهت المجموعة الأولى والثانية كل المنافسات.
وتقام اليوم ثلاث مباريات كالآتي:
- المغرب vs ناميبيا الساعة 4 و نصف عصرًا.. على إستاد السلام
تايم سبورت (بث أرضي) - beIN SPORTS MAX 1 HD and MAX 2 HD2
- السنغال vs تنزانيا الساعة 7 مساءا.. على إستاد الدفاع الجوي
تايم سبورت (بث أرضي) - beIN SPORTS MAX 1 HD and MAX 2 HD2
- الجزائر vs كينيا الساعة 10 مساءا.. على إستاد الدفاع الجوي
تايم سبورت (بث أرضي) - beIN SPORTS MAX 1 HD and MAX 2 HD2
عصر03:40 م
فجر
03:14
شروق
04:57
ظهر
12:02
عصر
15:40
مغرب
19:07
عشاء
20:37