موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

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تستكمل اليوم منافسات كأس الأمم الأفريقية، في يومها الثالث، وأنهت المجموعة الأولى والثانية كل المنافسات.

وتقام اليوم ثلاث مباريات كالآتي:

- المغرب vs ناميبيا الساعة 4 و نصف عصرًا.. على إستاد السلام

تايم سبورت (بث أرضي) - beIN SPORTS MAX 1 HD and MAX 2 HD2

- السنغال vs تنزانيا الساعة 7 مساءا.. على إستاد الدفاع الجوي

تايم سبورت (بث أرضي) - beIN SPORTS MAX 1 HD and MAX 2 HD2

- الجزائر vs كينيا الساعة 10 مساءا.. على إستاد الدفاع الجوي

تايم سبورت (بث أرضي) - beIN SPORTS MAX 1 HD and MAX 2 HD2


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