تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

23 يونيو 2019 - 12:41 م

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في وسائل الإعلام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.