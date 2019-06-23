» بقعة ماء تتسبب فى صدمة لملكة جمال

23 يونيو 2019 - 12:44 م

نشرت ملكة جمال أسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لها تطلب المساعدة من متابعيها بعد أن تعرضت لمأزق في مطار ببالي الإندونيسية.

وظهرت العارضة وملكة الجمال السابقة، تيجان مارتن، على صورة قصتها في تطبيق إنستجرام، ويبدو جواز سفرها وقد تعرض "طرفه" لبقعة من الماء، الأمر الذي دفع السلطات في مطار "دينباسار" إلى منعها من ركوب الطائرة.

وقالت العارضة في منشورها: "لم يسمح لي بالصعود إلى رحلتي بسبب بقعة الماء هذه على طرف جواز سفري!، هل تعرض أحدكم لمثل هذا الموقف؟".

وأضافت الشابة البالغة من العمر 26 عاما في مقطع فيديو، أن السلطات في المطار أوقفت عددا من الأشخاص أيضا بسبب جوازات سفر تالفة.

وعادت مارتن لتنشر، السبت، "قصة" على حسابها في إنستجرام، لتطمئن متابعيها بشأن جواز سفرها، موضحة أنها تمكنت من حل الأزمة وحجز تذكرة للعودة إلى أستراليا، حسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز".