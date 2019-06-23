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بدء تلقى طلبات "الإقامة المميزة" للأجانب بالسعودية

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وكالات- سارة أشرف

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طلبا

أعلن مركز الإقامة المميزة بالسعودية، بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة.

وحسب بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه باستطاعة المعنيين التقديم إلكترونيًا، ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

ووفق النظام، لا تمنح الإقامة المميزة الجنسية للأجانب بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار والخروج والدخول للبلاد بدون إذن "كفيل سعودي".

ويمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.

كما يمنح الحق في العمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.


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