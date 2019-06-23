» بالصور.. ابنة جورج وسوف تصدم متابعيه

فاجأت ابنة سلطان الطرب، جورج وسوف، معجبيه، حيث لاحظ الكثيرون الشبه الكبير بينها وبين والدها، متوقعين أن يزداد هذا الشبه مع تقدمها بالعمر.

وكانت قد نشرت ندى زيدان بطلة الراليات القطرية صورًا لابنتها من الفنان جورج سوف "عيون" وذلك خلال الاحتفال بانتهاء العام الدراسي.

وأصبحت "عيون" أقرب شبهًا لوالدها بشكل كبير، وذلك بحسب آراء محبي سلطان الطرب، ومتابعي ندى التي حرصت على إظهار اسم ابنتها في شهادتها الدراسية "عيون وسوف"، متوقعين أن يزداد هذا الشبه مع تقدمها بالعمر.

يُذكر أن الفنان جورج وسوف تزوج من ندى زيدان في سبتمبر 2014، ورُزِقَ منها بـ"عيون" في أكتوبر 2015، حيث انفصل الزوجان، واحتفظت الأم بحضانة الطفلة بعد دعوى قضائية رفعتها ضده.

و"عيون" هى الابنة الوحيدة للوسوف حيث إن لديه 3 أبناء من زوجته الأولى "شاليمار" وهم "وديع"، "حاتم" و"جورج جونيور".