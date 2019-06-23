تعرف على رسالة الاتحاد المغربى لجماهيره قبل لقاء اليوم

23 يونيو 2019 - 01:10 م

وجه الاتحاد المغربي رسالة لجماهيره فى القاهرة قبل لقاء ناميبيا.

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً رسمياً عبر صفحته الرسمية على "تويتر" للجماهير المغربية الراغبة فى حضور مباراة ناميبيا، التى تنطلق فى الرابعة والنصف عصراً على ملعب "السلام"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم، "ليكن فى علم الجماهير المغرببة التى ترغب فى متابعة المباراة التى ستجمع عصر اليوم بين المنتخب الوطنى ونظيره الناميبي مباشرة من ملعب السلام بالقاهرة، ولا تتوفر لديها بطاقة المشجع FAN ID أنه بإمكانها الولوج إلى الملعب شريطة توفر التذكرة وجواز السفر".

وتأمل جماهير المغرب في خروج منتخب بلادها من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم الوصول على كأس الامم الافريقية، في ظل تواجد العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والتهديفية الفائقة يأتي في مقدمتهم حكيم زياش، مهاجم أياكس أمستردام الهولندى، بالإضافة إلى مهدى بن عطية، لاعب الدحيل القطرى حاليًا وبايرن ميونخ ويوفنتوس سابقًا.

وحصل حكيم زياش على ثنائية الدوري والكأس مع أياكس أمستردام هذا الموسم، بالإضافة إلى الوصول للدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، كما سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات.

في المقابل، يحلم منتخب ناميبيا بتحقيق فوزه الاول في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الامم الافريقية، حيث يسجل الظهور الثالث في المسابقة القارية، بعدما سبق وشارك فى نسختى 1998 فى بوركينا فاسو و2008 التى أقيمت فى غانا.

لم يحقق منتخب ناميبيا نتائج تذكر فى مشاركتيه السابقتين، حيث فشل فى تحقيق الفوز على مدار 6 مباريات خاضها في البطولة، ليودع النسختين من الدور الأول.



