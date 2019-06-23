  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
عمرو وردة

عقوبة على جميع لاعبي المنتخب واستبعاد عمرو وردة

إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر

«إبراهيم سعيد» عن تحرش لاعبي المنتخب بـ«ميرهان»: الكار باظ

بالفيديو.. ميريام فارس تصدر أصواتا غير مفهومة

اعتذار وتوضيح من ميريام فارس: تحيا مصر

انتخابات تركيا

المعارضة التركية تفوز برئاسة بلدية اسطنبول

أول ظهور لـ «الشيخ المحلاوي» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

شاهد.. أول ظهور لـ«الشيخ المحلاوى» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

مجلس النواب

مليار و40 مليون جنيه أجور وبدلات "النواب" بالموازنة الجديدة

محمد عبده

"محمد عبده" يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

مريام فارس

بعد إساءتها لمصر.. "ليلة سوداء" في حياة ميريام فارس

خاشقجى

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

مقتل 5 مدنيين في قصف جوي للنظام السوري على إدلب

عرب وعالم

سوريا
سوريا

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تدين مقتل مريضة و3 مسعفين في إدلب السورية

#

مقتل 6 مدنيين وإصابة 39 في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب

#

العيد في سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب

#

مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا

قتل 5 مدنيين، اليوم الأحد، إثر غارات للنظام السوري على أحياء سكنية بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاتلات النظام استهدفت مدينة كفرنبل، وبلدتي كنصفرة وبداما، وقرى جوزف وكفر بطيخ وسفوهن وإبلين وأرينبة ومرعند، (تابعة لمحافظة إدلب)، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن الغارة التي استهدفت قرية جوزف (جنوبي إدلب)، أسفرت عن مقتل 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال.

وبيّنت المصادر أن فرق الدفاع المدني تبذل جهودها في البحث والإنقاذ، في ظل وجود احتمالات بارتفاع عدد القتلى.

ومنذ 25 أبريل الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وحسب الدفاع المدني، فإن 234 مدنياً على الأقل قتلوا في المنطقة جراء هجمات قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في مايو الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»
» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا
» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري
» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"
» اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الموازنة العامة
» عودة الطفل "إيلان" من جديد
» تهديد شديد اللهجة من إيران لدول أوروبا
» تصريحات" مريام فارس" عن مصر تثير السخط بالوسط الفني
» ساويرس لنشطاء "تويتر": أنا بفرح بحبكم
» سقوط مروحة على طالبة أثناء تأدية امتحانات الثانوية
» البرلمان الإيراني يصوّت على هذا القرار

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي