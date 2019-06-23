  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:30 م
بحث متقدم
عمرو وردة

عقوبة على جميع لاعبي المنتخب واستبعاد عمرو وردة

إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر

«إبراهيم سعيد» عن تحرش لاعبي المنتخب بـ«ميرهان»: الكار باظ

بالفيديو.. ميريام فارس تصدر أصواتا غير مفهومة

اعتذار وتوضيح من ميريام فارس: تحيا مصر

انتخابات تركيا

المعارضة التركية تفوز برئاسة بلدية اسطنبول

أول ظهور لـ «الشيخ المحلاوي» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

شاهد.. أول ظهور لـ«الشيخ المحلاوى» منذ تدهور حالته الصحية قبل سنوات

مجلس النواب

مليار و40 مليون جنيه أجور وبدلات "النواب" بالموازنة الجديدة

محمد عبده

"محمد عبده" يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

مريام فارس

بعد إساءتها لمصر.. "ليلة سوداء" في حياة ميريام فارس

خاشقجى

كبار العلماء: تقرير كالامار عن خاشقجي "تلفيقات إعلامية"

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

«أجيري» يظهر العين الحمراء لنجوم المنتخب

الرياضة

أجيري
أجيري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تحذير شديدة اللهجة من "أجيري" لنجم منتخب مصر

#

هذا ما قاله أجيري عن فوز المنتخب على غينيا

#

رسميًا.. "المنتخب" يعلن القائمة النهائية لخوض الأمم الأفريقية

#

الحقيقة الكاملة وراء تواجد راقصة بمعسكر المنتخب

منتخب مصر

اجيري

السوشيال مييا

عقد المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة نارية مع اللاعبين بسبب أزمة السوشيال ميديا، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وأنهم نجوم كبار يجب أن تكون تصرفاتهم على وسائل التواصل بحساب وحذر .
وطلب أجيرى، فى اجتماعه باللاعبين، ضرورة التركيز والاستعداد لمباراة الكونغو المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل .
كان منتخب مصر قد فاز فى مباراته الأولى أمام زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه ، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا  صاحب المركز الأول بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»
» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا
» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري
» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"
» اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الموازنة العامة
» عودة الطفل "إيلان" من جديد
» تهديد شديد اللهجة من إيران لدول أوروبا
» تصريحات" مريام فارس" عن مصر تثير السخط بالوسط الفني
» ساويرس لنشطاء "تويتر": أنا بفرح بحبكم
» سقوط مروحة على طالبة أثناء تأدية امتحانات الثانوية
» البرلمان الإيراني يصوّت على هذا القرار

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي