«الحاج ضيوف» يصل ملعب الدفاع الجوى لمتابعة السنغال

23 يونيو 2019 - 06:34 م

حضر الحاج ضيوف نجم السنغال السابق إلى ملعب الدفاع الجوي، منذ قليل، لمتابعة منتخب بلاده أمام تنزانيا، بعد قليل، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 .



وتوقع «ضيوف» فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على تنزانيا .

ويخوض المنتخب السنغالي مساء اليوم الأحد مباراته الأولى بالبطولة على ستاد الدفاع الجوي أمام تنزانيا .

ويتواجد منتخب أسود التيرانجا، رفقة منتخبات تنزانيا والجزائر وكينيا في المجموعة الثالثة .

جدير بالذكر، أن الحاج ضيوف كان أحد الأعمدة الأساسية من جيل منتخب السنغال في كأس العالم 2002 الذي نجح في الوصول لربع نهائي المونديال .