المعارضة التركية تفوز برئاسة بلدية اسطنبول

أقر المرشح بن علي يلدريم، بفوز منافسه أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية اسطنبول.

وهنأ مرشح الحزب الحاكم في انتخابات إسطنبول يلدريم مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدًا، وفق وكالة "رويترز".

وأجريت عملية فرز الأصوات في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى التي جرت اليوم الأحد.

وأدلى 10 ملايين و560 ألفًا و963 ناخبًا بأصواتهم في 39 مقاطعة تابعة لمدينة اسطنبول.

وترشح لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المعادة 4 منافسين هم أكرم إمام أوغلو مرشح تحالف "الشعب" المكون من حزبي الشعب الجمهوري والخير، وبن علي يلدريم مرشح تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، ونجدت غوتشر من حزب السعادة وإلكر يوجل من حزب الوطن، إلا أن يلدريم وإمام أوغلو يعتبران أبرز المنافسين على رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى.