اعتذار وتوضيح من ميريام فارس: تحيا مصر

23 يونيو 2019 - 06:59 م

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.

وأرسلت بيانا إلى الفنان هاني شاكر، وفيه: "أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، طُرح علي سؤال بمؤتمر صحفي البارحة: لماذا قلت حفلاتك اليوم في مصر؟ وكان جوابي واضحا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم".

أضافت: "حفلاتي قلّت وهذا منطقي جدا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثا في السنة، وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر، أنا لم أتعالَ على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعالَ على الشعب المصري ونجوميتي منحتني إياها مصر، أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لمصر وشعبها الحبيب، أعتذر إلى الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وتحيا مصر".