«إبراهيم سعيد» عن تحرش لاعبي المنتخب بـ«ميرهان»: الكار باظ

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سخر إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، من واقعة تحرش لاعبي المنتخب بعارضة الأزياء التي تدعى "ميرهان"، عبر تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلا: "الكار باظ.. مفيش سنس ولا زوق".

وكانت عارضة الأزياء قد استهجنت متابعة لاعبي المنتخب الوطني لصورها على "انستجرام" ومضايقتها عبر التعليقات متهمة إياهم بالتحرش بها وعدم التركيز على بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تشارك فيها مصر.



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