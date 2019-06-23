"ساسي" سعيد بدعم جماهير الزمالك لتونس

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الزمالك

منتخب تونس

ساسي

أبدى فرجاني ساسي، لاعب وسط  منتخب تونس، سعادته الغامرة  بالمساندة الملموسة لجماهير الزمالك له، وذلك منذ وصول بعثة منتخب بلاده إلى القاهرة استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.
وقال ساسي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: "أشكر جماهير الزمالك على مساندتها لي وللمنتخب التونسي منذ لحظة وصولنا إلى القاهرة".

وأضاف: "أتمنى أن نقدم أداء جيد في البطولة، وأشعر بأنني في بلدي الثانية في مصر".

وتابع: "البطولة ستكون مميزة بالنسبة لي، لأنني أشعر وكأنني في وطني، نظرًا لتوافد العديد من الجماهير التونسية إلى القاهرة، كما أن جماهير الزمالك ستساند تونس في البطولة".

وواصل: "جماهير الزمالك وعدتني بمساندة المنتخب التونسي في البطولة، الأرقام التي لدى الاتحاد التونسي تؤكد حضور مصري مميز في مبارياتنا".


وتحدث ساسي عن المباراة الأولى لفريقه أمام أنجولا غدًا الأثنين، حيث أكد أن فريقه يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأنه لا مجال للتهاون في أي مباراة منها".


ويفتتح المنتخب التونسي أول مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا غدًا أمام أنجولا، في المجموعة الخامسة التي تضم موريتانيا ومالي.


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