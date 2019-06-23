"سيدروف": الكاميرون لن تتنازل عن التتويج بأمم إفريقيا

23 يونيو 2019 - 07:22 م

وجه الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، رسالة قوية لكل فرق أمم أفريقيا، م كدا أن منتخب الأسود هدفه التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه، لتكون المرة الثانية على التوالي.







وقال سيدورف، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو: "الجميع في حالة استعداد وتكاتف قوية للحفاظ على الكأس وأن الجميع تخطى الأزمة التي أثيرت الفترة الماضية".





وتابع نجم المنتخب الهولندي السابق: "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، والجميع هدفه اللقب فقط، ولكن يجب علينا التركيز على كل مباراة بيعنها، والأن هدفنا هو مباراة غينيا فقط".





ويقع منتخب الكاميرون فى المجموعة السادسة على ستاد الإسماعيلية مع كل من غانا، غينيا بيساو وبنين.







