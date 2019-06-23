  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:26 م
بحث متقدم
الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

الجزائر

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكينيا في «كان 2019»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

أردوغان

أول تعليق لـ«أردوغان» بعد خسارة اسطنبول

مطار أبها

"الحوثيون" يعلنون قصف مطاري جازان وأبها

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

محمد أبوتريكة

فيديو.. جماهير المغرب والجزائر تهتف لـ«أبوتريكة»

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. درجات الحرارة

السعودية

6 شروط للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

عمرو وردة

عقوبة على جميع لاعبي المنتخب واستبعاد عمرو وردة

"سيدروف": الكاميرون لن يتنازل عن التتويج بأمم إفريقيا

الرياضة

الهولندي كلارنس سيدورف
الهولندي كلارنس سيدورف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

#

لن تتخيل المناصب.. مفاجأة عن الصوماليين فى أمريكا

#

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

#

«سيميوني»: أتلتيكو مدريد لن يتنازل عن المركز الثاني

امم افريقيا

الهولندي كلارنس سيدورف

المدير الفني لمنتخب الكاميرون

وجه الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، رسالة قوية لكل فرق أمم أفريقيا، م كدا أن منتخب الأسود هدفه التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه، لتكون المرة الثانية على التوالي.
وقال سيدورف، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو: "الجميع في حالة استعداد وتكاتف قوية للحفاظ على الكأس وأن الجميع تخطى الأزمة التي أثيرت الفترة الماضية".

وتابع نجم المنتخب الهولندي السابق: "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، والجميع هدفه اللقب فقط، ولكن يجب علينا التركيز على كل مباراة بيعنها، والأن هدفنا هو مباراة غينيا فقط".

ويقع منتخب الكاميرون فى المجموعة السادسة على ستاد الإسماعيلية مع كل من غانا، غينيا بيساو وبنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» بث مباشر.. مباراة قطر والأرجنتين
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات
» منظمة التحرير الفلسطينية تجدد معارضتها لـ«مؤتمر البحرين»
» إيتو لـ«صلاح»: برشلونة بوابتك لجائزة الأفضل في العالم
» «الديهي»: الزيادة السكانية أخطر من الفساد والإرهاب
» مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»
» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا
» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري
» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"
» اللجنة العامة بالبرلمان توافق على الموازنة العامة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي