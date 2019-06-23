«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الاثنين، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا فتكون:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة