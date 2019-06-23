أول تعليق لـ«أردوغان» بعد خسارة اسطنبول

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خالد الشرقاوي - وكالات

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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفوزه في انتخابات بلدية اسطنبول، وفق النتائج الأولية.

وقال أردوغان إن: "الإرادة الوطنية تجلت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول بالخير على المدينة".

وأضاف: "مثلما كنا في السابق.. سنمضي خلال المرحلة القادمة أيضًا نحو أهدافنا المنشودة لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية) في أجواء من الوحدة والتعاضد وفي إطار مبادئ "تحالف الشعب".
وخسر مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، أمام منافسه مرشح حزب الشعب المعارض بفارق 700 ألف صوت- حسبما ذكرت صحف تركية-.

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