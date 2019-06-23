«فجر»: جميع مباريات المنتخب المغربي صعبة

23 يونيو 2019 - 09:43 م

أبدى فيصل فجر، مهاجم المنتخب المغربي، سعادته بفوز منتخب بلاده على ناميبيا، وذلك خلال تصريحاته عقب الفوز الصعب الذي حققه أسود الأطلي في أولى جولات المجموعة الثانية.

وقال فجر، فى تصريح نشره موقع "البطولة" المغربي: "كل المباريات صعبة، واليوم لعبنا أمام فريق، دخل اللقاء بهدف الدفاع، لكننا لم نتوقف عن البحث عن الحلول ".

وأضاف: "سواء الفريق الذي بدأ كأساسي، أو البدلاء الذين دخلوا، أهم شيء هو أننا شاهدنا عمل المجموعة، والحمد حققنا 3 نقاط، وهذا ما كنا نبحث عنه ".

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة، التى سوف تجمع منتخب جنوب إفريقيا مع كوت ديفوار غدًا الاثنين .