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تدريبات شاقة للفراعنة استعدادًا لمواجهة الكونغو

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

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مصر

المصريون

الكونغو

واصل منتخب مصر تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، تدريباته اليوم الأحد، على ملعبالكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة نظيره الكونغولي، يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية .

وأدى اللاعبون تدريباتهم بجدية تامة ووضحت عليهم ارتفاع روحهم المعنوية في التدريبات، خاصة بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية في افتتاح كان 2019 .

وفاز منتخب أوغندا أمس على الكونغو الديمقراطية 2 - 0، ليتقاسم مع المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منتخب، ويأتي منتخب زيمبابوي في المركز الثالث بدون نقاط، وفي المركز الأخير منتخب الكونغو .

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من 21 يونيو الجاري، إلى 19 يوليو المقبل .



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