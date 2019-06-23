«دياتا»: الجزائر المنافس الأقوى في مجموعتنا

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المصريون

السنغال

أبدى كريبان دياتا، لاعب كلوب بروج والمنتخب السنغالي، سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية .

وأعلنت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي اختيار دياتا، أفضل لاعب في المباراة، التي سجل فيها هدف منتخب بلاده الثاني .

وقال دياتا في تصريحاته عقب انتهاء المباراة:"سعيد بالحصول على جائزة الأفضل في أول مباراة لي في أمم إفريقيا وسأسعى لتقديم عروض جيدة في المباريات المقبلة ".

وعن منافسي السنغال في المجموعة الثالثة قال دياتا:"منتخب الجزائر هو أقوى المنتخبات في مجموعتنا بأمم إفريقيا ".

وسجل دياتا هدف السنغال الثاني في الدقيقة 65 عبر قذيفة صاروخية رائعة، وذلك بعدما افتتح زميله بالدي كيتا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 .

وحصد المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي الجزائر وكينيا أيضا، فيما ظل منتخب تنزانيا، الذي يعود للظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاما، بلا رصيد من النقاط .

 


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