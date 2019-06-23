البيت الأبيض: ترامب بعث برسالة لزعيم كوريا الشمالية

23 يونيو 2019 - 10:00 م

أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل رسالة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إن ترامب أرسل رسالة لكيم، وإن المراسلات بين الزعيمين مستمرة.



وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قالت في وقت سابق الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم تلقى رسالة من ترامب، ونقلت عنه وصفه للرسالة بأنها "ذات مضمون جيد"، وأضافت أن كيم أعرب عن سعادته من قراءة الرسالة، مبينا أنه سينظر مليا في مضمونها.



ويشارك ترامب يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، في قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ويلتقي رئيسا روسيا والصين.



وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، قال ترامب في تصريحات لصحفيين خارج البيت الأبيض: "تلقيت للتو رسالة جميلة من كيم جونغ أون، وأعتقد أن العلاقة (بيننا) جيدة للغاية"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.



وتابع: "أعتقد أن شيئا إيجابيا للغاية سيحدث"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.



والتقى كيم وترامب مرتين، الأولى في هانوي فبراير/ شباط الماضي والثانية في سنغافورة يونيو/ حزيران 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.



وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.



وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

