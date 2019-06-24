  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:03 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

الليمون

متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

أردوغان وكوشنر

رئيس الزمالك: أردوغان سيحاسب أمام الله لهذا السبب

مطار أبها

قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

«ترامب» يعلن موقفه من اتهام«بن سلمان»في مقتل«خاشقجي»

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

محمد أبوتريكة

فيديو.. جماهير المغرب والجزائر تهتف لـ«أبوتريكة»

1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان

مال وأعمال

الجنيه السوداني يواصل ارتفاعه أمام الدولار
الجنيه السوداني يواصل ارتفاعه أمام الدولار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

#

بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

#

استمرار اعتصام قوى المعارضة والمجلس العسكرى يلتزم الصمت

#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

أعلن المركزي السوداني، الأحد، طرح فئة نقدية جديدة من العملة السودانية بقيمة 1000 جنيه بما يعادل (22 دولار).
وقال البنك في بيان صحفي، "أصدرنا عملة جديدة بقيمة 1000 جنيه تحمل علامات تأمينية سيغلب عليها الزراعة واللون الأزرق بعلامة مائية بصقر الجديان ورقم 1000".
والعام الماضي طرحت الحكومة السودانية عددا من الفئات الجديدة بقيمة (100، 200، 500) جنيه في محاولة منها لحل شح الأوراق النقدية الذي تعاني منه البلاد منذ عامين.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وفي أبريل / نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغلاء مطالبة بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عام. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن حظر تداول الطيور الحية
» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء
» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية
» أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول
» 1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان
» "العسكري" السوداني يفجر مفاجأة بشأن الورقة الإثيوبية
» بومبيو: أناقش في الرياض وأبوظبي هذا الأمر الخطير
» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات
» منظمة التحرير الفلسطينية تجدد معارضتها لـ«مؤتمر البحرين»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي