رئيس الزمالك: أردوغان سيحاسب أمام الله لهذا السبب

23 يونيو 2019 - 10:40 م

قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن رجب طيب أردوغان، سيحاسب أمام الله عند عدم إلغاء الدعارة والخمر، متابعا: «عمال يقتل في النازحين من سوريا لتركيا.. ما علاقة هذا بالإسلام والحجاب الذي ترتديه زوجته».



وأضاف منصور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد اليوم الأحد، أن الشعب السوري ضيوف عندنا فوق دماغنا، قائلا: "السياسي أيمن نور، مارس عمليات ابتزاز عديدة في حق المسؤولين ورجال الأعمال حينما كان عضوا بمجلس النواب".

