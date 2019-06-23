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أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول

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أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين

المصريون ووكالات

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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على فوزه بانتخابات إسطنبول، الأحد.
وكتب أردوغان على تويتر: «أهنئ أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات بحسب النتائج غير الرسمية»، وذلك بعد بضع ساعات من نشر نتائج أظهرت فوزا كبيرا لإمام أوغلو على بن على يلدريم، مرشح أردوغان.
وحصل إمام أوغلو على نسبة 54 % بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بفارق 7% على منافسه يلدريم الذي نال نسبة 45،1%.
وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.
واعتبر إمام أوغلو أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول يشكل «بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا»، ووعد بالعمل مع الرئيس من أجل إسطنبول.
وتابع إمام أوغلو مخاطبا أردوغان «سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل معك في تنسيق تام. أطلب من هنا مقابلتك في أقرب وقت».

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