"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

24 يونيو 2019 - 12:00 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لم ينتهي، حيث أننا في المرحلة الأخيرة، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن تحمل المواطن هو سبب نجاح البرنامج الاقتصادي في مصر، مضيفاً مخاطبًا المصريين قائلا : "صبرتم واستحملتهم كتير".

